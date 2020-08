Condividere le “interviste imbruttite” rende voi i veri mostri: smettetela (Di sabato 1 agosto 2020) Recentemente il sottoscritto è incappato in un’eccellente riflessione sul tema delle “interviste imbruttite”. Spero che tutti conosciate il tema, temo che molti di voi ne abbiano condiviso almeno una, provo un forte ribrezzo e disgusto per tutti coloro tra voi che l’hanno fatto con convinzione. Sapete come funzionano: ve lo riassumerò brevemente e non vi metterò alcun esempio pratico in questo articolo. Aborro le interviste imbruttite col disprezzo che rivolgo ai meme. Che sapete, per me, è tanto e brucia con l’intensità di un milione di soli. La c.d. intervista imbruttita, format parodiato anche da Maccio Capatonda, è brutale nella sua semplicità. Si prendono una serie di interviste: si tagliano tutte quelle dove l’interlocutore è anche solo in grado di capire su che pianeta si trova. Si ... Leggi su bufale

