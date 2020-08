Capalbio Spoon River (Di sabato 1 agosto 2020) Poiché all’ultima spiaggia, quest’anno, ci siamo andati veramente vicini, per trovare la metafora giusta occorre attraversarne la barriera in legno laccato di bianco, e dare uno sguardo alla penultima.Spiaggia libera ma attrezzata, demaniale ma gestita, la distesa con duna al seguito oltre gli ordinati filari bianco-blu della mejo borghesia che fu – prima che la cancel culture antiradical chic la riducesse a macchietta stagionale – val la pena di percorrerla presto, o sul calar della sera, per notare adeguatamente distanziati decine e decine di paletti infissi, dall’aria vagamente cimiteriale.Sono i punti di riferimento dei bagnanti ‘covidiani’ che, a prezzi modici o liberi di piantare il proprio smart ombrellone, da una certa ora a un’altra provano a mutare quel lugubre panorama, e va detto con una certa efficacia ci riescono pure, ... Leggi su huffingtonpost

