Calciomercato Napoli | Alfredo Pedullà sottolinea | “Per Kalidou Koulibaly si può scendere di 5 milioni | ma non di 15”

In seguito alle ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul possibile addio di Kalidou Koulibaly, il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha pubblicato sul suo portale un approfondimento sul difensore centrale. "Kalidou Koulibaly resta sul mercato. E anche se il Manchester City dovesse prendere un altro difensore centrale, in Inghilterra si parla con insistenza di Aké del Bournemouth. I Citizens potrebbero insistere per averne due, la rifondazione di Pep Guardiola potrebbe partire dal reparto arretrato".

