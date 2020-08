Andrea Orlando al TPI FEST: ” Conte è l’uomo giusto per tenere insieme il governo” | VIDEO (Di sabato 1 agosto 2020) Andrea Orlando al TPI FEST: ” Conte è l’uomo giusto per tenere insieme il governo” “Zingaretti non riesce più a far crescere il Pd, ma è l’uomo che ha salvato il partito. E se Zingaretti ha salvato il Pd, Conte è l’uomo che può tenere in piedi questo governo”. Così afferma il vicesegretario del Partito Democratico ed ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando in una lunga intervista al direttore di TPI Giulio Gambino, durante la prima serata del TPI FEST! 2020 organizzato a Sabaudia da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto. Orlando, ministro ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Orlando Andrea Orlando al TPI FEST: ” Conte è l’uomo giusto per tenere insieme il governo” | VIDEO TPI TPI Fest! 2020, la prima serata del Festival di TPI in diretta da Sabaudia

Da oggi, venerdì 31 luglio, fino a domenica 2 agosto 2020 torna a Sabaudia la seconda edizione del TPI Fest! una voce libera e senza padroni, il festival organizzato da TPI con il patrocinio del Com ...

Governo, Orlando: Conte nuovo Prodi? Non vedo paralleli

Roma, 31 lug. (askanews) - "Non vedo paralleli. Non tanto per una questione di gerarchia. I processi politici sono profondamente diversi... Le figure non possono che essere profondamente diverse. Io n ...

