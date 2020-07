Volley femminile, finale di Supercoppa il 6 settembre: formula e date (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Volley si prepara al ritorno dopo una stagione chiusa anticipatamente per via dell’emergenza sanitaria. Dopo l’ufficializzazione della finale di Supercoppa maschile all’Arena di Verona, anche il Volley femminile ha definito le date del torneo. La Supercoppa Italiana femminile, primo evento della stagione 2020/2021 si svolgerà con una formula inedita che culminerà con la finale di domenica 6 settembre, in programma alle ore 21.00 in una sede (“una delle più suggestive piazze delle città italiane“) che verrà resa nota nei prossimi giorni. La manifestazione avrà inizio nel fine settimana del 29-30 agosto e vedrà in campo ... Leggi su sportface

