Targa Aldo Moro ad Aversa, Manfredi: “Messaggi di Moro sempre attuali” (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – “Dobbiamo rimettere al centro della politica il rapporto con le persone, il domani, sull’esempio di Aldo Moro. E valorizzare il Mezzogiorno. Moro è stato un grande uomo del Sud”. Così il Ministro dell’Università Gaetano Manfredi ad Aversa (caserta), al piazzale della stazione ferroviaria, dove è intervenuto alla cerimonia di scopertura della Targa in memoria di Aldo Moro. Un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Alfonso Golia, visto “che Moro ad Aversa si fermava spesso quando tornava verso la Puglia, e incontrava gli ... Leggi su anteprima24

giannigosta : Aversa-La diretta della cerimonia “Una targa per ricordare Aldo Moro” - TeleradioNews : Aversa-La diretta della cerimonia “Una targa per ricordare Aldo Moro” - TeleradioNews : Aversa-La diretta della cerimonia “Una targa per ricordare Aldo Moro” - - Napoliflash24 : Aversa dedica una targa ad Aldo Moro: presente il ministro Manfredi - - Notiziedi_it : Ad Aversa una targa per Aldo Moro, ci sarà il ministro Manfredi -

Ultime Notizie dalla rete : Targa Aldo Ad Aversa una targa per Aldo Moro, ci sarà il ministro Manfredi La Repubblica Milan, che boom la nuova maglia: +1.700% di vendite rispetto allo scorso anno

Sembrerebbe a dir poco piaciuta ai tifosi la nuova divisa del Milan per la stagione 2020/21: boom di vendite per la nuova maglia rossonera, lanciata nei giorni scorsi da Puma e dal club di via Aldo Ro ...

Covid, a Livorno le parole e le lacrime dei guariti. E una magnolia per le 54 vittime

Commovente cerimonia in ospedale con tutti gli operatori sanitari. «Nessuno è rimasto solo, o è morto solo. Ce li ricorderemo uno a uno» LIVORNO. «Nessuno è rimasto da solo, nessuno è morto da solo: l ...

Sembrerebbe a dir poco piaciuta ai tifosi la nuova divisa del Milan per la stagione 2020/21: boom di vendite per la nuova maglia rossonera, lanciata nei giorni scorsi da Puma e dal club di via Aldo Ro ...Commovente cerimonia in ospedale con tutti gli operatori sanitari. «Nessuno è rimasto solo, o è morto solo. Ce li ricorderemo uno a uno» LIVORNO. «Nessuno è rimasto da solo, nessuno è morto da solo: l ...