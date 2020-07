Serie A, Spadafora: "Riaprire gli stadi? No a fughe dalla realtà, sono preoccupato..." (Di venerdì 31 luglio 2020) Con la Serie A che si appresta a chiudersi con l'ultima giornata di campionato che si disputerà tra sabato 1 e domenica 2 agosto l'attenzione, o meglio la preoccupazione, si sposta sulla prossima annata calcistica. Lo ha rivelato Gabriele Gravina poche ore fa e gli ha fatto eco anche il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che, a Radio Kiss Kiss, ha commentato anche la possibilità di far tornare i tifosi negli stadi. "Le fughe in avanti di chi vuole ripartire subito e con gli stadi aperti... Leggi su 90min

