Sandro Abate | ufficiale l’ingaggio di Nicolodi

Avellino – L'Asd Sandro Abate è lieta di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Douglas Nicolodi, laterale offensivo italo-brasiliano, classe '88. CARRIERA – Gli esordi di Nicolodi sono nell'F.C Internacional di Porto Alegre. Dal 2007 in Italia, fino al 2010 al Bisceglie, prima della lunga parentesi a Pescara conclusasi nel 2016 con la vittoria di uno scudetto ed una Final Four di Uefa. La stagione successiva, Nicolodi, approda al Cisternino; è del 2017 – invece – il passaggio al Real Rieti, dove disputa due stagioni. Nel 2019 l'esperienza con l'Acqua e Sapone club nel quale gioca l'ultimo campionato prima del ritorno al Real Rieti e lo svincolo.

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Abate La Sandro Abate non si ferma: preso anche Nicolodi SportAvellino.it Si è svolta a Roma la riunione con le società di Serie A: i punti all’ordine del giorno

Si è svolta questa mattina presso il C.P.O. Giulio Onesti a Roma la riunione con le società di Serie A maschile. Presenti all’Acqua Acetosa Cybertel Aniene, Todis Lido di Ostia, Feldi Eboli, Colormax ...

La notte in cui si aprì la cella di Montanelli condannato a morte

Caro Aldo, qualche giorno fa lei ha accennato alla prigionia di Indro Montanelli a San Vittore. Non sapevo che Montanelli avesse fatto la Resistenza. Ci può dire com’è andata? Sandro Guerra Milano Car ...

