Napoli, UFFICIALE Osimhen: “Non vedo l’ora di vestire questa iconica maglia” [FOTO] (Di venerdì 31 luglio 2020) Victor Osimhen è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Sono arrivati il tweet del club e a seguire quello del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L’attaccante classe ’98 arriva dal Lille. Questo il comunicato integrale del Napoli: “La SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen dal Lille a titolo definitivo. Victor Osimhen è nato a Lagos, in Nigeria, il 29 dicembre del 1998. Cresciuto nelle giovanili dello ‘Strickers Academy’ di Lagos, diventa professionista allorquando da appena maggiorenne si trasferisce al Wolfsburg. In Germania gioca nella stagione 2017/18 per poi passare l’anno seguente allo Charleroi. Nella squadra francese gioca 36 gare segnando 20 gol ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI UFFICIALE L'ACQUISTO DI OSIMHEN DE LAURENTIIS: 'BENVENUTO VICTOR' #SkyCalciomercato #SkySport… - fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - GolDiTacco : Ora è ufficiale: #Osimhen è del #Napoli #calciomercato #SerieATIM #Napoli #Osimhen #ForzaNapoliSempre Victor Osim… - Salvato95551627 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Napoli, De Laurentiis ufficializza Osimhen: 'Benvenuto Victor!' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli UFFICIALE Ora è ufficiale: Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli Goal.com Osimhen al Napoli ufficiale, Yilmaz va al Lille per sostituirlo: oggi visite mediche e firma

Il Lille è subito pronto ad investire per rimpinguare il suo reparto offensivo nello stesso giorno in cui Osimhen passa ufficialmente al Napoli. Neanche il tempo di annunciare la cessione di Victor Os ...

Lotto e Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti 30 luglio: quote e Smorfia

In attesa di scoprire i numeri vincenti di Lotto e Superenalotto con le estrazioni di oggi, 30 luglio 2020, scopriamo i ritardatari. Al primo posto per il Lotto c’è il 38 su Genova, massimo ritardatar ...

Il Lille è subito pronto ad investire per rimpinguare il suo reparto offensivo nello stesso giorno in cui Osimhen passa ufficialmente al Napoli. Neanche il tempo di annunciare la cessione di Victor Os ...In attesa di scoprire i numeri vincenti di Lotto e Superenalotto con le estrazioni di oggi, 30 luglio 2020, scopriamo i ritardatari. Al primo posto per il Lotto c’è il 38 su Genova, massimo ritardatar ...