Mattarella: dal Covid (“Libertà non è far ammalare gli altri”), alla scuola (“Obiettivo primario”) (Di venerdì 31 luglio 2020) “Il pericolo del coronavirus è ancora attuale, come in Italia e nel mondo dimostrano il numero dei morti e dei contagi”. Così stamane il Presidente Mattarella, nel corso dell’annuale ‘cerimonia del Ventaglio’. Nel corso del suo intervento il Capo dello Stato ha quindi esortato tutti a non abbassare la guardia, anche perché “Non possiamo e non dobbiamo dimenticare, quanto accaduto durante la pandemia per rispetto dei morti, di chi si è prodigato per curarli, per rispetto dei sacrifici dei nostri concittadini”. Mattarella: “Libertà non è far ammalare gli altri” Quindi il Presidente ha tenuto a sottolineare che “Talvolta viene evocato il tema della violazione delle regole di cautela sanitaria come espressione di libertà. Non vi sono ... Leggi su italiasera

virginiaraggi : Sami Modiano ha ricevuto stamane dal Presidente Sergio Mattarella l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al meri… - lucianonobili : 'I ragazzi devono sapere. Quando io non ci sarò, ci saranno loro e faranno in modo che non succeda mai più' Emozio… - LL0121106948 : RT @Lorenzo_L14: “Libertà non è far ammalare gli altri” La mazzata finale ai #negazionisti arriva dal Presidente della Repubblica Sergio #… - Lorenzo_L14 : “Libertà non è far ammalare gli altri” La mazzata finale ai #negazionisti arriva dal Presidente della Repubblica S… - cesarebrogi1 : RT @NFratoianni: Le parole usate oggi dal Capo dello Stato ci rendono orgogliosi di questo Paese, troppo spesso immiserito e ridicolizzato… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella dal Mattarella, da Ue misure di portata straordinaria Agenzia ANSA Coronavirus, Mattarella: “Libertà non è far ammalare gli altri”

ROMA (attualità) - Il Presidente della Repubblica contro i ribelli della mascherina: "È un errore no ...

Mattarella: "Non abbassare le difese sul Covid. Libertà non è far ammalare gli altri"

AGI - "Libertà non è far ammalare gli altri". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio. "C'è la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze sgradevo ...

ROMA (attualità) - Il Presidente della Repubblica contro i ribelli della mascherina: "È un errore no ...AGI - "Libertà non è far ammalare gli altri". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio. "C'è la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze sgradevo ...