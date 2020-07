Femminicidio a Vinovo: uccide la moglie e poi si toglie la vita (Di venerdì 31 luglio 2020) Femminicidio e poi suicidio dell'assassino in un appartamento di Vinovo, Comune alle porte di Torino. Secondo gli investigatori, una guardia giurata ha ucciso la sua compagna al culmine di una lite e ... Leggi su globalist

LaStampa : Ancora un femminicidio nel Torinese. - albachiara64141 : RT @Mamox__: Senza speranze. Questa società non ne viene fuori. Oggi come ieri. Domani come oggi. Pistole in mano a gente che non sta bene,… - marilia1sca : RT @Mamox__: Senza speranze. Questa società non ne viene fuori. Oggi come ieri. Domani come oggi. Pistole in mano a gente che non sta bene,… - Mamox__ : Senza speranze. Questa società non ne viene fuori. Oggi come ieri. Domani come oggi. Pistole in mano a gente che no… - libellula58 : RT @LaStampa: Ancora un femminicidio nel Torinese. -