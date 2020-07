E’ morto il regista britannico Alan Parker, aveva 76 anni (Di venerdì 31 luglio 2020) Il regista britannico Alan Parker è scomparso all'età di 76 anni, dopo una lunga malattia: lo hanno reso noto fonti della famiglia. Parker vanta una estesa filmografia ma la sua opera più famosa rimane "Midnight Express", per cui venne nominato all'Oscar nel 1978; tra gli altri suoi film "Mississippi Burning" (altra nomination nel 1988), "Birdy" (premiato a Cannes nel 1985), "Bugsy Malone" e i musical "Fame", "Pink Floyd- The Wall" ed "Evita" (con protagonista Madonna). Leggi su ilfogliettone

