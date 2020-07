Campidoglio: da oggi al via Tiberis 2020, area attrezzata su Tevere (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – Da oggi apre Tiberis 2020. Torna anche quest’anno l’area attrezzata realizzata sulla riva del Tevere, all’altezza di ponte Marconi. Tiberis e’ stata pensata per chi e’ in citta’ e vuole prendere il sole o rilassarsi d’estate. Si tratta di uno spazio pubblico, ad ingresso gratuito, dotato di sdraio, ombrelloni, fontane rinfrescanti e nebulizzatori. La struttura, che sara’ aperta dalle 9 alle 19.30, tutti i giorni tranne il lunedi’, e’ dotata di impianti sportivi e di zone relax e di una forma di “controllo microclimatico naturale” che funziona attraverso un sistema di nebulizzazione e spazi d’ombra con una sequenza di tende. All’interno di Tiberis i ... Leggi su romadailynews

EnricoCattaneo6 : RT @FrancescoFigli7: #lamentosi #gentedefogna saranno questi #romani! Senza vergogna è il @Mov5Stelle @M5SRoma che oggi in #campidoglio ha… - LavoroLazio_com : Scuola, Campidoglio: entro oggi accettazione del posto ai nidi per i neoiscritti Roma Capitale ricorda che scade og… - Andrea_Radic : RT @fsnews_it: #mobilità integrata, infrastrutture sostenibili e riqualificazione urbana alla base del futuro #green ?? di @Roma. L'incontro… - federturismo : RT @fsnews_it: #mobilità integrata, infrastrutture sostenibili e riqualificazione urbana alla base del futuro #green ?? di @Roma. L'incontro… - ichitaka84 : @GiorgiaMeloni Sono scioccato, come mai ancora una volta lei non era presente al Consiglio comunale in Campidoglio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Campidoglio oggi Campidoglio: da oggi al via Tiberis 2020, area attrezzata su Tevere RomaDailyNews Roma, Campidoglio-Acea: nuove luci per il parco delle Mura Aureliane

Il parco delle Mura Aureliane si veste di nuova luce. Ieri sera la sindaca Virginia Raggi ha inaugurato la nuova illuminazione artistica realizzata da Comune di Roma e Acea, che spiega: «L’impianto di ...

Scuola, ultimo giorno per l’accettazione del posto ai nidi comunali

Dal Campidoglio ricordano che scade oggi, 30 luglio, il termine per l’accettazione del posto in graduatoria per i nidi capitolini. La mancata accettazione tramite l’apposita procedura on line comporta ...

Il parco delle Mura Aureliane si veste di nuova luce. Ieri sera la sindaca Virginia Raggi ha inaugurato la nuova illuminazione artistica realizzata da Comune di Roma e Acea, che spiega: «L’impianto di ...Dal Campidoglio ricordano che scade oggi, 30 luglio, il termine per l’accettazione del posto in graduatoria per i nidi capitolini. La mancata accettazione tramite l’apposita procedura on line comporta ...