Calciomercato 2020 – Il via scatta l’1 settembre: trattative e partite in contemporanea! (Di venerdì 31 luglio 2020) L’emergenza Coronavirus ha dilatato le tempistiche del calcio italiano, non solo di quello giocato. Anche il Calciomercato si è dovuto adattare ai nuovi ritmi, cambiando le proprie date. La sessione estiva inizierà infatti l’1 settembre (la data prevista inizialmente era l’1 luglio, ndr) e durerà 35 giorni, terminando il 5 ottobre. Se il campionato italiano dovesse iniziare a settembre, forse non il 12 come spiegato da Gravina, ma comunque qualche giorno dopo, si avrà una concomitanza di trattativa e partite da giocare che potrebbe ‘distrarre’ più di un calciatore. Gli accordi preliminare si possono finalizzare dall’1 giugno al 31 agosto, ma saranno formalizzati solo a partire dall’1 settembre. I calciatori con un ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato 2020 Calciomercato, news e trattative del 30 luglio Sky Sport Ibrahimovic resta al Milan/ Calciomercato: ingaggio a partire da 4 milioni

Ibrahimovic resta al Milan, Calciomercato: lo svedese ha sciolto i dubbi sul suo futuro e sarà ancora rossonero, con un ingaggio a partire da 4 milioni. Zlatan Ibrahimovic resta al Milan: anche se la ...

Calciomercato Inter, ‘sogno’ Messi | Scende in campo Suning

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano nuovamente su Leo Messi. Il gruppo Suning sembra fare sul serio, il sogno non è poi così impossibile Messi da sogno a realtà. Stando alle ultime indiscr ...

