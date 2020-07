Beautiful, Hope scopre la verità sulla figlia Beth: la scelta di Liam (Di venerdì 31 luglio 2020) Hope e Liam tornano insieme a Beautiful. I sotterfugi di Thomas e la notte di passione tra Liam e Steffy non impediscono ai Lope di riprovarci di nuovo. Nelle attuali puntate americane della soap opera Liam e Hope sono marito e moglie. Ma come è possibile? Dopo aver appreso di quello che accaduto tra Steffy … L'articolo Beautiful, Hope scopre la verità sulla figlia Beth: la scelta di Liam proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

