Barcellona-Napoli, Gattuso sorride: recuperati due big (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSospiro di sollievo in casa Napoli, dove sono arrivate indicazioni positive per Gattuso dagli ultimi due allenamenti. Il tecnico azzurro infatti dovrebbe presentarsi all’appuntamento Champions contro il Barcellona con la rosa al completo, merito del recupero lampo di due giocatori fondamentali: Manolas e Maksimovic. Il primo era uscito infortunato dal match casalingo contro il Sassuolo, riportando “l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro”, un problema già patito lo scorso anno ma che stavolta è stato smaltito rapidamente. Il greco potrebbe essere addirittura già convocato per la sfida contro la Lazio di domani sera. Il secondo invece si era fermato sul finale di Inter-Napoli, uscendo con un fastidio alla caviglia. ... Leggi su anteprima24

