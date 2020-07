Anna e Andrea dopo Temptation Island, il tentatore Carlo svela tutto: 'Ecco la verità su di lei...' (Di venerdì 31 luglio 2020) Su le ultime novità. , il tentatore Carlo svela tutto dopo : ' Ecco la verità su di lei... '. A poche ore dalla fine di Temptation Island, i primi nodi iniziano a venire al pettine. Carlo Siano, il ... Leggi su leggo

Samanta57629627 : RT @TemptationITA: Un confronto accesissimo! Secondo voi Anna e Andrea riusciranno a superare tutte le incomprensioni? ?? #TemptationIsland… - alii_motton : RT @perchetendenza: 'LA BURATTINAIA': Per come Lorenzo di #TemptationIsland si è riferito a Anna, fidanzata di Andrea - Martyriccel92 : RT @Ri_Ghetto: Andrea che esce con Anna è la più grande delusione di questa edizione. #TemptationIsland - Samanta57629627 : RT @TemptationITA: Grandi progetti per Anna e Andrea un mese dopo la loro esperienza a #TemptationIsland... - nonchosbatti_ : RT @Ylenz_: Quello che abbiamo capito in queste puntate: Pietro ha un figlio; Antonella ha 12 anni; Manila lavora; Lorenzo pulisce il giard… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Andrea Temptation Island, Anna e Andrea dopo la trasmissione: lei replica alle critiche DiLei Temptation Island, il tentatore Carlo Siano, furioso con Anna Boschetti, ammette: "Al posto di Andrea l'avrei lasciata"

Il tentatore Carlo Siano è furioso con Anna Boschetti per averlo usato per far ingelosire Andrea Battistelli nel villaggio di Temptation Island. Il single chiede scusa al romano e ammette che avrebbe ...

Terracina, colpo grosso della Lega. Nuove adesioni in consiglio e a sostegno de candidato sindaco Giuliani

Non solo la presentazione del candidato sindaco alle imminenti elezioni amministrative. Non solo l’ufficializzazione, anticipata ieri da Latinaquotidiano.it, della decisione di Forza Italia di sostene ...

Il tentatore Carlo Siano è furioso con Anna Boschetti per averlo usato per far ingelosire Andrea Battistelli nel villaggio di Temptation Island. Il single chiede scusa al romano e ammette che avrebbe ...Non solo la presentazione del candidato sindaco alle imminenti elezioni amministrative. Non solo l’ufficializzazione, anticipata ieri da Latinaquotidiano.it, della decisione di Forza Italia di sostene ...