Una canzone per Alex Zanardi: gli atleti paralimpici cantano i Queen (Di giovedì 30 luglio 2020) “Don’t stop me now”, non fermami ora. La canzone dei Queen è un invito a non mollare mai. Per questo gli atleti paralimpici hanno deciso di dedicarla ad Alex Zanardi, campione di handbike rimasto coinvolto in un tragico incidente lo scorso giugno che lo ha costretto a diverse operazioni. Il campione paraolimpico si trova ora in terapia intensiva dopo l’ennesima operazione. Era stato trasferito in una clinica per iniziare la riabilitazione, le condizioni instabili venutesi a creare successivamente hanno spinto al trasporto in ospedale, dopo è stato operato nuovamente al cervello. Ora Zanardi lotta, come ha sempre fatto. E non da solo. Al suo fianco i compagni di una vita, che condividono con lui lo stesso amore per lo sport. Una ... Leggi su italiasera

_an0therw0rld : bts figli miei voglio loro bene ma non sono il primo gruppo a fare una canzone tutta in inglese, like chill - katycatMat : ecco cosa succede quando una canzone diventa virale su tiktok, stream smile thanks - Brasciola_9 : Ho sempre preferito luci accese perché mi riporta a qualcosa di speciale ma il testo di questa canzone è da brividi… - Ginko92_ : @Rainbow_Uapa @gigetto72 @yenisey74 Allora TikTok che ogni video mette una canzone? Forse l'app paga i diritti? - poverogianca : se devo descrivere l'estate, per me è una canzone di Giuni Russo. -

Ultime Notizie dalla rete : Una canzone Pdf Online Come scrivere una canzone. Manuale completo - PDF NEWS Carpi Calcio News Lucio Battisti vince il Festivalbar 1969 con "Acqua azzurra, acqua chiara"

La canzone vincitrice dell'edizione del Festivalbar del 1969 è stata "Acqua azzurra, acqua chiara" di Lucio Battisti: ascoltala insieme ad altre canzoni in gara quell'anno.

Dolche, 10 canzoni da ascoltare in maternità e il Criminal Love

Ecco dieci canzoni che mi piace ascoltare ... Anche io ne ho composte ed è una parte del mio lavoro che mi piace tantissimo.

