Un doppio virus sul voto americano (Di giovedì 30 luglio 2020) Saranno ricordate come le presidenziali dell’anno del Covid-19, ma non sarà l’unico virus a influenzare l’esito del voto del 3 novembre negli Stati Uniti. Settimana dopo settimana nel cuore d’America se ne sta inoculando un altro, nel senso etimologico latino, il veleno del discredito sulla regolarità del voto. Sono mesi che Donald Trump cura la sua campagna contro il voto per posta. Sono mesi che i democratici temono che il presidente mediti di spostare le presidenziali. Oggi per la prima volta, 90 giorni all’alba, Trump ha scalato la marcia, sganciando la bomba su Twitter: “Con il voto via posta le elezioni 2020 sarebbero le più inaccurate e fraudolente della storia. Sarebbe un grande imbarazzo per gli Stati Uniti. Ritardiamo il giorno ... Leggi su huffingtonpost

TrueSagachi : Urgente cambiare il metodo di 'liberazione' di chi è stato contagiato dal virus. Solo in Italia si applica ancora i… - Notiziescientif : COVID-19, due pazienti con polmoni devastati dal virus sottoposti a doppio trapianto - MarchesiniLeo : RT @AlterThink_: “Oltre alla crisi sanitaria ed economica, il virus ha riportato alla luce lo spettro dell’emergenza culturale, legata a do… - NicolasACacere1 : RT @AlterThink_: “Oltre alla crisi sanitaria ed economica, il virus ha riportato alla luce lo spettro dell’emergenza culturale, legata a do… - AlterThink_ : “Oltre alla crisi sanitaria ed economica, il virus ha riportato alla luce lo spettro dell’emergenza culturale, lega… -

Ultime Notizie dalla rete : doppio virus COVID-19, due pazienti con polmoni devastati dal virus sottoposti a doppio trapianto Notizie scientifiche.it Coronavirus, in Sicilia i contagi tornano a salire: 39 casi nelle ultime 24 ore

CATANIA - Boom di nuovi contagi da coronavirus in Sicilia: sono 39 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nell'Isola nelle ultime 24 ore a fronte di 3.191 tamponi effettuati. Sono i dati contenuti nel boll ...

Coronavirus, impennata di contagi

I nuovi casi di Coronavirus accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore sono 39, in ulteriore aumento rispetto ai giorni scorsi e più del doppio dei 18 di ieri. Aumentano ancora i contagi da Coronavirus ...

CATANIA - Boom di nuovi contagi da coronavirus in Sicilia: sono 39 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nell'Isola nelle ultime 24 ore a fronte di 3.191 tamponi effettuati. Sono i dati contenuti nel boll ...I nuovi casi di Coronavirus accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore sono 39, in ulteriore aumento rispetto ai giorni scorsi e più del doppio dei 18 di ieri. Aumentano ancora i contagi da Coronavirus ...