Tennis, la n.1 del mondo Barty non parteciperò agli Us Open: il motivo (Di giovedì 30 luglio 2020) L’emergenza sanitaria da coronavirus spaventa ancora lo sport. Il numero dei contagi nel mondo continua a salire, i dati sconfortanti lo confermano. E allora anche gli atleti fanno i loro calcoli, alcuni scelgono di non rischiare. È il caso di Ashleigh Barty, la numero uno al mondo nella classifica Atp femminile. La Tennista australiana ha annunciato che non parteciperà agli Us Open, Lo ha fatto attraverso un comunicato. Il major si svolgerà a porte chiuse a partire dal 31 agosto, ma Barty non ci sarà. Negli USA il numero di contagi e decessi continua a salire: sono oltre 150.000 le vittime totali, e il virus non sembra aver perso la sua virulenza. “Non me la sento di correre rischi” “È una decisione difficile ... Leggi su italiasera

AAlciato : Un giorno, 90 anni fa esatti, il Dio del giornalismo (e ancora prima del tennis) buttó un occhio quaggiù. E ci rega… - italiaserait : Tennis, la n.1 del mondo Barty non parteciperò agli Us Open: il motivo - SuperTennisTv : Oggi su #SuperTennisTV ?11:05 Palermo 2009 Vinci-Dominguez Lino ?13:55 Stoccolma 2017 Del Potro-Verdasco ?16:35 Hi… - heavyrock70 : RT @MarcoSeahawks: La passione ti porta a fare cose alle quali non avresti mai pensato. Ho scritto questo racconto solo per amore del tenni… - Gianlustella : @Antonio22024399 Ciao. Ci sono molte più situazioni differenti... con relative soluzioni diverse ... all’interno di… -