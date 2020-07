Sì allo scostamento di bilancio. Ma nella risoluzione rispunta il Mes (grillini nel panico) (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug – Sì allo scostamento di bilancio per 25 miliardi chiesto da Giuseppe Conte. Il provvedimento passa al Senato con 170 sì, 4 contrari, 133 astenuti. E via libera anche alla Camera con 326 voti a favore, un voto contrario e 222 astenuti. Come è noto, era richiesta la maggioranza assoluta. Alla fine quindi il centrodestra si è astenuto. “Maggioranza al Senato? E’ andata bene, è andata bene”, commenta soddisfatto il premier. “La maggioranza è forte“, ha aggiunto Conte. “Oggi è stato votato lo scostamento di bilancio e credo che la maggioranza abbia dato una prova della sua forza”. In effetti al Senato la maggioranza non aveva i numeri (servivano 160 voti) ma alla fine ha incassato 10 voti in ... Leggi su ilprimatonazionale

