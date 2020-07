Schianto fra auto, conducenti bloccati fra le lamiere. Morta una donna (Di giovedì 30 luglio 2020) Spaventoso incidente a Maserà, Padova, , vicino al cavalcavia dell'autostrada: a scontrarsi due autovetture, entrambi i conducenti sono stati estratti dalle lamiere, una donna di 62 anni è apparsa ... Leggi su leggo

Coinvolte nello schianto due auto. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia Locale per gli accertamenti. Al momento non sono note le dinamiche dell’incidente. Il traffico è stato deviato.Attimi di paura in centro a Vicenza nel pomriggio: una coppia di ladri dopo aver rubato un’auto si è data a una folle fuga fra le vie cittadine, provocando danni a più vetture e infine schiantadosi. U ...