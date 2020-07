Rete ciclabile regionale, pubblicato bando gara per affidamento progettazione di 4 interventi: Foglia, Esino, Cesano e Chienti (Di giovedì 30 luglio 2020) Trattandosi di gara europea, il bando è stato pubblicato prima sulla Gazzetta Ufficiale Europea ed sulla Gazzetta italiana e sulla piattaforma di e-procurement della Stazione Unica Appaltante SUAM ... Leggi su viveremarche

JohnBisciJr : RT @viverefabriano: Rete ciclabile regionale, pubblicato bando gara per affidamento progettazione: la Ciclabile sull'Esino fino a Sassoferr… - viveremarche : Rete ciclabile regionale, pubblicato bando gara per affidamento progettazione di 4 interventi: Foglia, Esino, Cesan… - viverepesaro : Rete ciclabile regionale, pubblicato il bando: c'è anche la ciclabile sul Foglia - viv_civitanova : Rete ciclabile regionale, pubblicato bando gara per affidamento progettazione interventi: c'è anche il ponte sul Ch… - viverefermo : Rete ciclabile regionale, pubblicato bando gara per affidamento progettazione interventi: c'è anche il ponte sul Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Rete ciclabile Pubblicato il bando di gara per la rete ciclabile dal Foglia al Chienti Centropagina Coronavirus: 17 i positivi nelle Marche, 11 nel Pesarese. Si estende il focolaio di Montecopiolo

Sono ben 17 i positivi al Coronavirus nelle Marche su oltre 1100 tamponi. Continua ad allargarsi il focolaio di Montecopiolo, dove diverse persone sono state contagiate partecipando alla stessa festa.

Covid Hospital, Ceriscioli: "Avanti fino al 15 ottobre senza nuovi atti, ma da ripensare il piano pandemico"

Il Covid Hospital resterà dov’è almeno fino al 15 ottobre. Poi si vedrà. Il primo paletto sugli 84 posti di terapia intensiva e semi intensiva lo mette il presidente della Regione Luca Ceriscioli, a C ...

Sono ben 17 i positivi al Coronavirus nelle Marche su oltre 1100 tamponi. Continua ad allargarsi il focolaio di Montecopiolo, dove diverse persone sono state contagiate partecipando alla stessa festa.Il Covid Hospital resterà dov’è almeno fino al 15 ottobre. Poi si vedrà. Il primo paletto sugli 84 posti di terapia intensiva e semi intensiva lo mette il presidente della Regione Luca Ceriscioli, a C ...