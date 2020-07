Quindicenne arrestato a Genova per tentato omicidio di due fratelli (Di giovedì 30 luglio 2020) Quindicenne arrestato a Genova con la grave accusa di tentato omicidio: circa dieci giorni fa aveva accoltellato due fratelli Quindicenne arrestato a Genova: secondo i carabinieri il giovanissimo è l’autore del tentato omicidio ai danni di due fratelli di diciotto e ventidue anni, accoltellati più di dieci giorni fa, nella notte tra il 17 e 18 luglio. Quella notte c’era stata una lite nel bel mezzo della movida, in via delle Grazie. I due ragazzi erano stati brutalmente colpiti da cinque fendenti, all’addome e alla schiena. Da subito si era sparsa la voce che l’accoltellatore fosse un ragazzo più giovane dei due, scappato tra la folla. ... Leggi su bloglive

Quindicenne arrestato a Genova: secondo i carabinieri il giovanissimo è l'autore del tentato omicidio ai danni di due fratelli di diciotto e ventidue anni, accoltellati più di dieci giorni fa, nella ...

