Migranti tra sbarchi e contagi. Maxi focolaio nel Trevigiano (Di giovedì 30 luglio 2020) AGI - sbarchi, trasferimenti e nuovi tentativi di fuga. Ma sul fronte Migranti, sono i contagi da coronavirus ad allarmare. Ben 133 i casi positivi nel Centro di accoglienza dell'ex Caserma Serena di Casier (Treviso). Tutti asintomatici: 315 i tamponi effettuati (293 sui Migranti e 22 sugli operatori). I positivi sono stati immediatamente isolati all'interno della struttura e la quarantena è estesa anche ai negativi. Sette positivi erano stati segnalati a Lampedusa, 17 a Pozzallo, almeno cinque dopo gli ultimi sbarchi in Sardegna. E' un fatto che il fenomeno abbia un peso sul bilancio degli attuali contagiati nel Paese: 386 complessivamente nelle ultime 24 ore, in rialzo per il terzo giorno di fila: ieri erano 289, martedì 212. Da ... Leggi su agi

rtl1025 : ?? Torna forte l'allarme in #Veneto per i nuovi casi di positività al #Coronavirus, 200 in sole 24 ore. Questo a cau… - fattoquotidiano : IL PROGETTO Tra i promotori anche gli ex magistrati Gherardo Colombo e Armando Spataro [di @gadlernertweet]… - Corriere : Lampedusa, 26 migranti sbarcano tra i bagnanti dell’Isola dei Conigli - SanZveis : RT @GavinoSanna1967: Periodicamente il governo scopre che i migranti sono un problema che non riesce a gestire. Tra un'emergenza e l'altra… - sulsitodisimone : Migranti tra sbarchi e contagi. Maxi focolaio nel Trevigiano -