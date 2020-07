Messaggio in bottiglia rispunta dopo 26 anni: papà lo trasforma in favola per il suo bimbo (Di giovedì 30 luglio 2020) Un Messaggio in bottiglia lasciato da un bambino nelle acque del Po, in un canale del Reggiano nel 1994 e ritrovato su una spiaggia abruzzese a Martinsicuro, due anni dopo. A distanza di 26 anni, la vicenda diventa una favola raccontata da quel bambino, ormai padre, a suo figlio durante i lunghi giorni del lockdown. A riportare la storia è la testata locale Abruzzo City Rumors.Da lì è tornata la voglia di incontrare di nuovo chi, marito e moglie, nel 1996 trovò il Messaggio sulla spiaggia di Martinsicuro.Il Messaggio inserito nella bottiglia e affidato alle correnti da Luca Trotta di Cadelbosco (Reggio Emilia) era poi stato rinvenuto da Archimede Vagnoni e Teresa Marabotto, marito e moglie abruzzesi. La ... Leggi su huffingtonpost

