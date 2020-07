Madrid, da oggi riparte obbligo mascherina in strada (Di giovedì 30 luglio 2020) . Restrizioni anche sulla movida: si chiude all’1:30. Ecco che cosa sta accadendo Da oggi a Madrid si torna a indossare obbligatoriamente la mascherina in strada, nei luoghi pubblici, anche nelle terrazze dei bar. Finora, la mascherina era richiesta solo se si viaggiava su mezzi pubblici o si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

whitemonkey_06 : @YvanGoSlow24 @okbonjo Beh si sono accumulati con Giampaolo. Mi sembrano numeri incontestabili.sbaglio? Poi se sei… - massidanu : Contagi quintuplicati in una settimana a Madrid Da oggi mascherine sopra i 6 anni chiusura anticipata ristoranti Q… - AnnaMariajuve : RT @Lucifero1967: Voi dite quello che vi pare (tanto blocco chiunque dissente) ma con quello li, che sta in panca oggi, partire da 0-3 rim… - Sicilianodoc7 : RT @Lucifero1967: Voi dite quello che vi pare (tanto blocco chiunque dissente) ma con quello li, che sta in panca oggi, partire da 0-3 rim… - vanda235 : RT @Lucifero1967: Voi dite quello che vi pare (tanto blocco chiunque dissente) ma con quello li, che sta in panca oggi, partire da 0-3 rim… -

Ultime Notizie dalla rete : Madrid oggi Covid avanza in Ue. A Madrid casi quintuplicati in una settimana, il virus colpisce anche la Liga L'HuffPost Mediase, Corte Madrid sospende Mfe. Il Biscione: "Ripresenteremo il progetto"

Lo comunica Mediaset, dopo che la Corte di Madrid ha confermato la sospensione cautelare del progetto Mfe. "La richiesta legale di Vivendi accolta oggi dal Tribunale di Madrid ha causato un grave ...

Mediaset, Vivendi danneggia sistema tv, presto nuove basi per piano Mfe

ROMA, 30 luglio (Reuters) - La richiesta legale di Vivendi, accolta oggi dal Tribunale di Madrid, ha causato un grave danno a Mediaset, alla controllata spagnola Mediaset Espana , a tutti gli ...

Lo comunica Mediaset, dopo che la Corte di Madrid ha confermato la sospensione cautelare del progetto Mfe. "La richiesta legale di Vivendi accolta oggi dal Tribunale di Madrid ha causato un grave ...ROMA, 30 luglio (Reuters) - La richiesta legale di Vivendi, accolta oggi dal Tribunale di Madrid, ha causato un grave danno a Mediaset, alla controllata spagnola Mediaset Espana , a tutti gli ...