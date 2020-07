L’attrice che vorrebbe tornare in Grey’s Anatomy: “Sarebbe fantastico ritrovare il cast” (Di giovedì 30 luglio 2020) Come molti personaggi ricorrenti che poi non sono diventati regolari, i ritorni in scena sono all'ordine del giorno in serie dal cast corale come Grey's Anatomy. Tra i tanti volti che si sono distinti per trame particolarmente impattanti sui personaggi fissi della serie, c'è quello della sedicenne Peyton Kennedy, che ha interpretato la problematica adolescente Britney Dickinson (o "Betty Nelson", come si era inizialmente presentata) nella stagione 14. Ragazza madre tossicodipendente, ha dato in adozione suo figlio Leo a Owen ed ha instaurato un difficile rapporto con la sua compagna Amelia, che ha cercato di aiutarla a farsi curare. Entrando e uscendo dalla riabilitazione più volte sotto l'egida di Amelia, Betty ha poi ritrovato l'amore dei genitori e ha deciso di non riprendere con sé il piccolo Leo, che ormai ha trovato un padre in ... Leggi su optimagazine

