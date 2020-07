Latina, sperona auto e picchia automobilista: arrestato 39enne (Di giovedì 30 luglio 2020) Latina – Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina nel tardo pomeriggio di ieri, 29 luglio, hanno arrestato un 39enne di Nettuno a seguito di accertamenti conseguenti a un grave incidente stradale nel Comune di Latina, per il reato di tentato omicidio volontario, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per aver causato un sinistro con feriti. Nel dettaglio, una telefonata al 113 intorno alle 10.45 segnalava un grave incidente stradale tra due autovetture in via Campovivo del Comune di Latina. La donna al telefono ha riferito che uno dei conducenti coinvolti nel sinistro stava colpendo ripetutamente con calci, sul corpo e sul capo, un uomo steso sull’asfalto. Immediatamente arrivati sul ... Leggi su romadailynews

