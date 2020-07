Incendi, Monte Cofano avvolto dalla fiamme per tutta la notte: vigili del fuoco al lavoro (Di giovedì 30 luglio 2020) fiamme altissime per tutta la notte sul Monte Cofano, nel Trapanese , dove ieri sera è divampato un vasto Incendio . Diversi i mezzi dei vigili del fuoco e del Corpo Forestale intervenuti fino all'... Leggi su leggo

zazoomblog : Incendi: Coldiretti Sicilia fiamme a Monte Cofano scempio non più tollerabile - #Incendi: #Coldiretti… - AnsaSicilia : Incendi: fiamme su Monte Cofano, devastata riserva naturale. Rogo doloso. Sindaco Custonaci, azione criminale |… - TV7Benevento : Incendi: Coldiretti Sicilia, 'fiamme a Monte Cofano, scempio non più tollerabile'... - TV7Benevento : Incendi: Legambiente Sicilia, 'monte Cofano trasformato in vulcano in eruzione'... -