Il nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco sanifica la sede dell'UNICEF

Tempo di lettura: < 1 minuto

Avellino – Il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 30 luglio, ha sanificato alcuni locali della sede dell'UNICEF di Avellino sita in via Pironti. L'attività è stata svolta nell'ambito delle operazioni di Protezione Civile svolte dal Corpo nazionale per l'emergenza da Covid-19.

Le prime squadre arrivate da Padova sono riuscite a intercettare la perdita chiudendo le mandate a monte del serbatoio. Gli operatori durante le operazioni hanno utilizzato acqua nebulizzata su tutta ...

I Carabinieri forestali della Stazione e del Gruppo di Brindisi, sono intervenuti, dietro segnalazione della Centrale Operativa dell’ Arma nel tardo pomeriggio di martedì, che aveva ricevuto una telef ...

