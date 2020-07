Ibrahimovic da record: primo giocatore a segnare almeno 50 gol con Milan e Inter (Di giovedì 30 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic è diventato il primo giocatore a riuscire a segnare almeno 50 gol con Milan e Inter. E sul futuro… Zlatan Ibrahimovic macina record su record. La doppietta contro la Sampdoria gli ha consentito sia di raggiungere la doppia cifra di reti stagionali (9 gol in campionato e 1 in Coppa Italia) a cui riesce ad arrivare continuativamente dalla stagione 2002-03, nonostante ben nove cambi di maglia, sia di stabilire un altro primato. Lo svedese, infatti, è il primo giocatore nella storia della Serie A ad aver segnato almeno 50 reti sia con la maglia del Milan che con quella dell’Inter. La Gazzetta ... Leggi su calcionews24

