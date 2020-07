Genoa-Verona, altro che biscotto. Juric: “Il Grifone mi ha dato tanto, ma è stata una fregatura…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Sulla strada verso la salvezza del Genoa c’è un ex non dimenticato da quelle parti: Ivan Juric. L’attuale tecnico dell’Hellas Verona, che i rossoblu ospiteranno a Marassi nel weekend per l’ultima giornata di campionato, è stato bandiera da calciatore prima e allenatore poi della compagine ligure. In tanti hanno pensato, dal momento che il Verona ha ormai raggiunto i suoi obiettivi e che il Genoa ha bisogno di una vittoria per la permanenza, che gli scaligeri potessero scendere in campo in maniera… “morbida”, nonostante comunque l’ex della sfida e Preziosi non si siano lasciati benissimo… E infatti Juric, nel post gara a Sky, afferma di non pensarci proprio ad una partita “molle”. Sarà sfida ... Leggi su calcioweb.eu

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 3-0 SPAL Lazio 2-0 Brescia Sampdoria 1-4 AC Milan Sassuolo 5-0 Genoa Udinese 1-2 Lecce - SkySport : Verona, Juric sulla partita in casa del Genoa: 'E' il mio passato, ma lì voglio vincere' - CalcioWeb : #GenoaVerona, altro che biscotto. #Juric: 'Il Grifone mi ha dato tanto, ma è stata una fregatura...' - - __mat_01 : RT @perchetendenza: 'Preziosi': Per chi si augura che il suo Genoa retroceda, ma constata che probabilmente ciò non avverrà, non solo per l… - giuliobonini : #Genoa in tutte le tabelle, cicli di 3 alla prof Scoglio, avevo messo vincere col Verona. E a gennaio ci avrei mess… -