Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è ancora polemica: per la dama saranno mesi di fuoco (Di giovedì 30 luglio 2020) Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si rincorrono e chissà come e quando si incontreranno di nuovo. La coppia uscita due mesi fa da Uomini e Donne infatti continua a tenere alta l’attenzione e lanciare segnali intermittenti che lasciano capire poco o nulla del loro futuro prossimo. Gemma Galgani, secondo le indiscrezioni sarebbe pronta a tornare in studio a settembre. Mentre sul destino di Nicola per ora non è dato sapere nulla. Quello che resta sono le parole di Giorgio Manetti su Gemma Galgani che rispecchia il pensiero di tanti fan del programma convinti che Gemma Galgani non sia intenzionata a trovare, almeno per ora, il vero amore. Senza dubbio la diretta ... Leggi su caffeinamagazine

