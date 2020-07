Coronavirus, la diarrea è il primo sintomo in alcuni bimbi (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA – “Alcuni bambini hanno presentato diarrea acquosa come primo sintomo della malattia, ancora prima o in assenza di manifestazioni respiratorie. Esistono alcuni casi di neonati, lattanti o adolescenti che hanno presentato febbre e diarrea come unica o principale manifestazione. E’ quindi importante per il pediatra considerare l’esecuzione di test diagnostici per SARS-CoV2 anche in soggetti con diarrea isolata o associata solamente a febbre“. Lo scrive Elena Chiappini, pediatra dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, sul sito web della Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica (Sigenp). Leggi su dire

Bere molta acqua, mangiare tanta frutta e verdura, ed evitare di uscire nelle ore più calde. I consigli per affrontare la calura estiva sono sempre gli stessi, ma con il Covid-19 tutt'altro che sparit ...

Fra febbre, tosse, sintomi gastrointestinali, anosmia, mal di testa e altri dolori non c’è un sintomo che più degli altri è in grado di predire la gravità della malattia, ad esclusione della difficolt ...

