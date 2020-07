Cilento, allarme contagi. A Castellabate in 23 in isolamento domiciliare. Il sindaco vieta la movida (Di giovedì 30 luglio 2020) Un nuovo decesso per Covid in Campania, al Cotugno. E’ accaduto questa notte. Si tratta di un uomo di 85 anni affetto da numerose patologie e ricoverato per il virus, scrive Repubblica Napoli. Lo troveremo nel bollettino di oggi dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Dei contagi registrati ieri, in tutto 19, nessuno afferisce alle provincie di Avellino e Benevento, spiega il quotidiano. Quattro casi sono a Napoli centro e riguardano un’intera famiglia brasiliana. Un positivo è a Frattamaggiore, un altro a Caserta, I dati più allarmanti riguardano, invece, costiera sorrentina, Cilento e Salerno. Nel Cilento, in particolare, ci sono due napoletani infetti che erano in una casa vacanze a Centola, mentre sono altri 4 i casi registrati a Pisciotta. Ma anche a Sorrento è emerso un positivo. ... Leggi su ilnapolista

