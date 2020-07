​Mattarella a Bologna in vista del quarantesimo anniversario delle stragi (Di giovedì 30 luglio 2020) AGI - Sergio Mattarella è arrivato a Bologna per incontrare, nell'anno del quarantesimo anniversario, le associazioni dei familiari delle vittime delle stragi di Ustica e del 2 agosto 1980. Il presidente della Repubblica è giunto poco prima delle 11 nella sede della Curia, in via Altabella, dove è stato accolto dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e dal sindaco di Bologna, Virginio Merola. Poi il saluto all'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi. Arrivato all'arcivescovado anche l'ex premier Romano Prodi. Mattarella ha deposto una corona di fiori alla stazione di Bologna teatro della strage di quarant'anni fa. Dopo un breve colloquio con Zuppi parteciperà alla messa ... Leggi su agi

