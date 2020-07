Zanzare: 7 modi per tenerle lontane (Di mercoledì 29 luglio 2020) La citronella, quella utilizzata contro le Zanzare, è un olio essenziale estratto dalle foglie e dagli steli della pianta Cymbopogon nardus. La candela alla citronella a volte è un appuntamento fisso in molti cortili di tutto il mondo. Soprattutto nel pieno della stagione estiva. Molte persone hanno paura anche delle malattie che molti insetti possono trasmettere. Ma è effettivamente efficace? Ecco … Leggi su periodicodaily

AlessaV81 : @ilpost Ovvio ci sono meno auto, gli insetti hanno trovato altri modi per morire. In compenso ci sono più zanzare in città -

Ultime Notizie dalla rete : Zanzare modi Zanzare, come allontanarle in modo naturale: 7 utili consigli BolognaToday Rimedi anti zanzare, tra miti e verità: ecco quali funzionano veramente

Siamo in piena estate e dunque già da diverse settimane combattiamo contro le zanzare e le fastidiose punture che procurano, con le quali abbiamo inevitabilmente a che fare ogni anno. Delle oltre 3.50 ...

Come si fa a pulire le zanzariere? Tutti i rimedi

Avete delle zanzariere da pulire in vetro o in fibra di vetro? Vorreste usare il vostro aspirapolvere Dyson o il Folletto? Ecco i consigli per igienizzarle senza smontarle e senza rovinarle. Pixabay ...

Siamo in piena estate e dunque già da diverse settimane combattiamo contro le zanzare e le fastidiose punture che procurano, con le quali abbiamo inevitabilmente a che fare ogni anno. Delle oltre 3.50 ...Avete delle zanzariere da pulire in vetro o in fibra di vetro? Vorreste usare il vostro aspirapolvere Dyson o il Folletto? Ecco i consigli per igienizzarle senza smontarle e senza rovinarle. Pixabay ...