Verona Spal 2-0 LIVE: doppietta di Di Carmine (Di mercoledì 29 luglio 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Bentegodi”, Verona e Spal si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Spal 2-0 15′ Chance per Pessina – Lazovic serve Pessina che tira debolmente da buona posizione con Letica blocca in due tempi 12′ GOL DEL Verona – Eysseric trova la traccia interna per Dimarco, che semina Dabo e calibra al centro per Di Carmine, che in anticipo su Fares infila il piattone 8′ GOL DEL Verona – Lazovic rientra sul destro e serve un cioccolatino a Di ... Leggi su calcionews24

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Verona *2-0 SPAL *(Di Carmine 11‘) #SSFootball - DeportesTotal8 : 23' Lazio 1-0 Brescia Sampdoria 0-1 Milán Sassuolo 0-0 Genoa Udinese 0-0 Lecce Verona 2-0 Spal - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Samuelone Di Carmine porta avanti il Verona, SPAL che ormai ha mollato malamente gli ormeggi #VeronaSPAL - afimexico2 : RT @WizardPicks8: Serie A???? SPAL vs Verona U3 (-112)?? Sampdoria +1.5 (-130)????? Lazio vs Brescia U4.5 (-128)?? - e_deportivo : Italia. Serie A. Jornada 37. ?????????????????? Minuto 20'. Hellas Verona 2-0 SPAL. Lazio 1-0 Brescia. Sampdoria 0-1… -