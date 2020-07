Torino-Roma, Fonseca: “Vogliamo vincere l’Europa League. Zaniolo? Contro la Juve dal 1′” (Di giovedì 30 luglio 2020) La Roma si prende il quinto posto e di conseguenza il diritto a partecipare alla prossima EL senza passare dai preliminari.I giallorossi hanno superato per 3-2 i trasferta il Torino e tenuto a distanza il Milan che ad ora resta dietro con 4 punti da recuperare a una giornata dal termine. Il tecnico portoghese della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport."La squadra è molto sicura, oggi abbiamo creato tante occasioni per fare risultato. Adesso c’è la partita Contro la Juventus ma dobbiamo iniziare a pensare al match Contro il Siviglia. Abbiamo giocato con questo sistema anche all’andata Contro l’Atalanta. A me piace maggiormente il 4-2-3-1 ma la squadra sta rispondendo molto bene al ... Leggi su mediagol

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Cagliari 2-0 Juventus Fiorentina 4-0 Bologna Torino 2-3 Roma - Agenzia_Ansa : #Caldo fino a 40 gradi, venerdì 10 città con bollino rosso Anche Roma, Torino, Firenze e Bologna. La prossima setti… - rtl1025 : ??? Ondata di #caldo africano con temperature fino a 40 gradi. 10 le città con #bollinorosso venerdì prossimo, secon… - LombartBrice : TorinoRoma, le parole di Longo - TuttoASRoma : TORINO-ROMA Fonseca: “Dobbiamo iniziare a pensare al Siviglia” -