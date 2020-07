Stato di emergenza fino a ottobre, Conte: “Il virus circola ancora…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Lo Stato di emergenza è inevitabile, il coronavirus circola ancora”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la proroga al 15 ottobre. E il Senato, il 28 luglio, ha dato il via libera alla proposta del governo. Tuttavia con una votazione risicata. Spaccatura in Senato Solo 157 i voti a favore, ben 125 i contrari e 3 i astenuti. Mattia Crucioli, già in passato in dissenso con il M5S, ha votato contro il suo gruppo. E votano contro anche due ex M5S, Carlo Martelli e Lelio Ciampolillo. Il premier Conte ha elencato tutti i presupposti giuridici ed empirici che portano l’esecutivo a tenere quella cornice normativa. In modo da intervenire “con tempestività ed efficacia” e di completare ... Leggi su velvetgossip

Capezzone : Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’ani… - matteosalvinimi : In diretta dal #Senato, il mio intervento in replica a Conte sulla proroga dello 'stato di emergenza'. Mi avete sc… - matteosalvinimi : Presidente Conte, lei sta MENTENDO all'Italia e agli italiani. Si può prorogare lo stato di emergenza? La rispost… - Paola32099256 : RT @morgante_ant: In Ungheria, notoriamente governata da uno scellerato sovranista che ha usurpato il Parlamento delle sue prerogative demo… - VivianaP1511 : RT @LiciaRonzulli: Diciamo la #verità agli italiani: la dichiarazione dello stato di #emergenza che oggi chiedete al #Parlamento non è per… -