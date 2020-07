Sassuolo-Genoa 5-0: i neroverdi calano il poker e inguaiano Nicola (Di mercoledì 29 luglio 2020) Pesantissima battuta d’arresto quella patita dal Genoa nella gara di Reggio Emilia con il Sassuolo. I padroni di casa schiantano gli ospiti con cinque reti e fanno un favore al Lecce. I salentini, vittoriosi a Udine, si trovano ora ad un solo punto dal quart’ultimo posto occupato proprio dal Genoa. La salvezza passa dagli ultimi infuocati 90 minuti. Il primo tempo Testa al campo e orecchie a Udine. E’ con questo stato d’animo che il Genoa scende in campo. Notizie positive dalla gara del Lecce infatti renderebbero praticamente ininfluente l’esito della propria sfida. In altre parole, vorrebbe dire salvezza. Di contro, il Sassuolo di De Zerbi non ha più nulla da chiedere al campionato, se non la voglia di chiudere al meglio nel proprio stadio. I due allenatori ... Leggi su sport.periodicodaily

