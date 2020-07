Real Madrid, la difesa è da rifondare: piacciono due big della Serie A (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Liga numero 34 è già in bacheca, ma non basta a placare la fame di vittorie del Real Madrid. I Blancos sono già pronti a lanciarsi all'assalto di nuovi trofei. Il primo obiettivo è la Champions League, ultimo appuntamento stagionale, con l'1-2 interno contro il Manchester City da ribaltare nella gara di ritorno. Tuttavia le Merengues lavorano anche sul mercato.caption id="attachment 992919" align="alignnone" width="1024" Real Madrid (Getty Images)/captiondifesaIl reparto più sollecitato è sicuramente la difesa. Secondo quanto riportato da Don Balon, il Real dovrebbe perdere Eder Militao e Nacho Fernández. Due perdite pesantissime, che però verrebbero assorbite senza grossi rimpianti con gli innesti di due ... Leggi su itasportpress

