Probabili formazioni Juventus-Roma: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di giovedì 30 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Juventus-Roma, match della trentottesima e ultima giornata di Serie A 2019/2020. Fischio d’inizio in programma alle 20:45 di sabato 1 agosto nella cornice dell’Allianz Stadium. La formazione campione d’Italia e gli uomini di Fonseca si preparano all’ultimo atto prima degli impegni europei contro Lione e Siviglia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go ma Sportface.it vi terrà compagnia anche nell’ultima giornata con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Juventus – Spazio a Buffon tra i pali mentre in attacco Higuain cerca spazio. Probabile inserimento anche per uno tra Chiellini e Demiral in difesa, entrambi al ritorno dopo il ... Leggi su sportface

