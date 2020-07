Milan ai prelimiari di Europa League, il primo match a metà settembre: le date (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Milan dovrà affrontare i preliminari di Europa League, in virtù del sesto posto conquistato alla fine di questo campionato. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Milan prelimiari

I giallorossi battono il Torino e si garantiscono un margine sufficiente per tenersi alle spalle il Milan: rossoneri impegnati già a settembre.La Roma, grazie alla vittoria conquistata in casa del Torino, ha conquistato matematicamente il quinto posto in classifica, classificandosi cosi alla prossima fase a gironi di Europa League. Resta die ...