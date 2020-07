Maxi-indagine Consip, rinviato a giudizio Luca Lotti (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'ex ministro Luca Lotti e il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio in uno dei filoni della Maxindagine sul Caso Consip. Una decisione inaspettata, quella presa dal gip. La Procura di Roma infatti aveva chiesto il non luogo a procedere. Ma il gup Nicolò Marino ha invece deciso che i due imputati dovranno essere processati. La prima udienza è stata fissata processo il prossimo 13 ottobre. In quella data i giudici della ottava sezione collegiale, davanti ai quali si celebra il procedimento principale che vede Lotti e Saltalamacchia già imputati per favoreggiamento insieme ad altri, dovranno unificare i processi. Per l'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio il pm ... Leggi su iltempo

