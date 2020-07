L’ultima balla di Fontana. La fornitura dei camici di famiglia non è mai stata convertita in donazione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tra chi pensa che qualcosa di strano sia accaduto nel cosiddetto affaire camici, non lo pensano solo nel Movimento 5 Stelle ma anche i magistrati. Infatti più passa il tempo e più aumentano i dubbi del procuratore Francesco Greco che dopo aver scoperto la multa da mille euro da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac, ndr) nei confronti di Attilio Fontana ora mette nel mirino i conti correnti e soprattutto la gestione del patrimonio all’estero del governatore leghista della Lombardia. Si tratta dell’ormai conto in Svizzera con depositati 5,3 milioni del presidente Fontana, denaro ereditato dalla madre e poi scudato, da cui sarebbe dovuto partire il bonifico di 250 mila euro, poi bloccato in quanto giudicato “un’operazione sospetta” dall’Uif della Banca ... Leggi su lanotiziagiornale

