Lazio, Tare: “Costruiremo la rosa intorno ad Immobile. Silva è un grande giocatore” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “intorno ad Immobile verrà costruita la Lazio del futuro. Ha ancora un contratto lungo ed è un tassello importante per la squadra e la società. Ha fatto una stagione eccezionale e tutti i compagni hanno lavorato per lui“. Lo ha dichiarato Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, prima del match contro il Brescia, sull’attaccante che punta al titolo di capocannoniere e alla Scarpa d’oro. Voci di mercato hanno accostato il trequartista del Manchester City, David Silva, alla squadra biancoceleste: “Sicuramente è un grande giocatore – ha detto il dirigente a Sky Sport – ma non so dove nascano queste voci. So da amici in comune che gli piacerebbe fare un’esperienza diversa dal calcio inglese dopo ... Leggi su sportface

