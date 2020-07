Heather Parisi, città in ginocchio, non si cammina in più di 2, allarme ad Hong Kong (Di mercoledì 29 luglio 2020) Heather Parisi, è successo quello che la ballerina aveva annunciato, ecco cosa sta succedendo Heather Parisi un paio di settimane fa aveva lanciato l’allarme sull’arrivo di una terza ondata di contagi da coronavirus. La ballerina americana si trova da circa 10 anni nel territorio a sud-est della Cina in compagnia del marito e dei figli. Così in diretta da Hong Kong insieme ai bambini Elizabeth e Dylan, presente anche il marito Umberto Maria Anzolin, mostra i grattacieli in città mentre passeggiano. Ne approfitta per aggiornare i suoi follower sulla situazione coronavirus cinese, continua a dare notizie preoccupanti. Parla della nuova legge secondo la quale si può uscire, ma soltanto con la mascherina anche nelle aree aperte, non ... Leggi su kontrokultura

Heather Parisi sulla "terza ondata covid-19" a Hong Kong: "La città è in ginocchio"

Heather Parisi non perdona. Soprattutto se si tratta di libertà, a suo parer violate, e soprattutto se di mezzo c’è la Cuccarini. In questo caso, l’ex showgirl, rimestando nel “torbido” mondo di Twit ...

