Halo Infinite ha deluso i fan? Uno sviluppatore suggerisce cambiamenti in arrivo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il debutto deludente di Halo Infinite è stato l'argomento principale su Internet per una settimana circa e sembra avere un impatto sul titolo per Xbox One, Xbox Series X e PC.Dan Chosich, narrative experience director, ha condiviso una risposta al tweet di un fan che chiedeva risposte dopo un così lungo silenzio sul gioco seguito da un debutto poco brillante.La grafica non ha impressionato i fan di vecchia data o i nuovi arrivati, anche se il gioco è stato ora trasformato in un mondo semi-aperto simile a quello di Gears 5.Leggi altro... Leggi su eurogamer

